Türkiye Adana'da milli eğitim müdürü, 1 kilo altınla kaçarken yakalandı

Adana'da milli eğitim müdürü, 1 kilo altınla kaçarken yakalandı

Türkiye

Adana'da milli eğitim müdürü, 1 kilo altınla kaçarken yakalandı

Adana'da devleti 60 milyon TL zarara uğrattığı gerekçesiyle görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun müteahhitlerden topladığı yaklaşık 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı.

28 Ekim 2021, Perşembe 13:14 Son Güncelleme:
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Adana'da Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihalelerine fesat karıştırıp devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle tutuklanan ve operasyondan bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un müteahhitlerden topladığı yaklaşık 1 kilo altınla kaçarken otoyolda yakalandığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.

Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim’de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit Tevfik Taştimur, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüpheli gözaltına alındı.

87 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden, aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yardımcısı Kazım Baran, şube müdürü Kemal Bayhan ve müteahhit Tevfik Taştimur’un da bulunduğu 8 kişi tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 KİLO ALTINLA KAÇARKEN YAKALANMIŞ

Operasyon günü durumdan şüphelenen Veysel Durgun’un Muş’a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalandığı belirtildi.

Durgun’un otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirildi.

SAHTE FATURA DÜZENLEDİLER

Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi.


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