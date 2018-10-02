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Adana'da Mısır Çarşısı'na operasyon! Hepsi ele geçirildi

Adana'da Mısır Çarşısı'na yapılan operasyonda 234 şişe kaçak içki, 524 kaçak cinsel içerikli hap ve 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.

02 Ekim 2018, Salı 09:28
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Mısır Çarşısı'nda kaçak içki, cinsel içerikli hap ve sigara satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçin polis çarşıya baskın yaptı. Baskında 234 şişe kaçak içki, 524 adet kaçak cinsel içerikli hap ve 80 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

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