Adana'da son yılların en fazla yağışının ardından kentte sular çekilmeye başlamıştı. Birçok tarla, ev, mağaza ve mezarlığın sular altında kaldığı kentte yağış tekrar başladı.

Göle dönen kentin Ceyhan ilçesinde okullar tatil edildi. Önceki gün de 4 ilçede eğitime ara verilmişti.

Öte yandan 4 gündür sağanak yağmurun etkisinde olan Adana'da sular çekildikten sonra kentteki zarar ortaya çıktı. Sele kapılan araçlar sular çekildikten sonra meydana çıktı. Sele kapılan araçlar suların çekilmesi ile birlikte görülmeye başladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Sele kapılan araçların son hali görüntülendi