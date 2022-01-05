Adana’da düşük nedeniyle öldüğü sanılan ve kefenlenerek defnedilmek üzere babasına verilen 5 aylık bebek ağlaması sayesinde hayata tutundu. Şu anda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebeğin ailesi yaşadıklarını SABAH’a anlattı. Düşük esnasında bebeğinin kalp atışını hissettiğini söyleyen anne Melek Sert, “Bebeğimi aldıklarında ben yavrumun yaşadığını hissettim ve eşime çocuğum yaşıyor mu? Git hemşireye sor dedim. Hasan’a ‘Yaşamıyor, öldü’ demişler.

Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Yüreği ilçesinde yaşandı. Çiftçilik yapan 34 yaşındaki Hasan Sert, 11 yıl önce 32 yaşındaki Melek Sert'le görücü usulü dünya evine girdi. Sert çiftinin bu evlilikten Mehmet (10) ve Cuma (7) adını verdiği 2 çocuğu dünya geldi. 3'üncü yavrusuna hamile kalan ev hanımı Melek Sert hamileliğinin 5'inci ayında 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.





Tedavi olan Sert, 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert'in durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa ek hizmet binasında ağırlaştı. Anne Sert düşük yaptığı söylenerek karnındaki 5 aylık erkek bebek alındı.

KEFENİ AÇINCA ŞOK OLDU

Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle adeta yıkılırken 5 aylık bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra aileye teslim edildi. Hasan Sert, bebeğinin cenazesini otomobiliyle Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götürmek üzere yola çıktığında ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin ağladığını gören Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.





"YAVRUMUN YAŞADIĞINI HİSSETİM"

Melek ve Hasan Sert çifti yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Sancı ve kanama şikayetiyle hastaneye gittiğini söyleyen Melek Sert, "Hastanede kanamam durduruldu ve taburcu edildim. Eve geldim ancak bir gün sonra aynı şikayetle yılbaşı gecesi tekrar hastaneye gittik. Düşük riski var diye beni gözetim altında tutular. Sonra düşük gerçekleşti. Doğum sırasında yavrumun kalp atışını hissettim ve bunu eşimle de paylaştım. Eşime düşük yaptığımı söyledim ve temiz kıyafet al gel dedim.

Çocuğumu aldıklarında ben yavrumun yaşadığını hissetim. Eşim geldiğinde ben Hasan'a hemşireye çocuğum yaşıyor mu diye sor dedim. Hemşireler; yavrum için 'hayır yaşamıyor; öldü' demişler. Sonra bu olay oldu. Çok garip hissediyorum. Şoktayım. Ölü bildiğim çocuğun aniden yaşadığını öğreniyorum. Çok mutluyum. Allah kimsenin başına vermesin. Çünkü çok acı bir durum" dedi.

"3 KEZ AĞLAMA SESİ DUYUNCA..."

Düşük sırasında hastanede olmadığını söyleyen baba Hasan Sert, "Eşim beni aradı ve 'Çocuğumuz dünyaya düşük olarak geldi' dedi. Hastaneye gittim. Yavruma cenaze namazı kılıp kılmayacağımızı öğrenmek için ve köyümüzün hocasını arayarak durumu anlattım. Hoca bana 'Hemşireye bebeğin dünyaya ölü olarak mı? Yaşayarak mı? geldiğini sor' dedi. Hemşire bana 'Bebek dünyaya ölü olarak geldi' dedi. Evladım bana bir torbanın içinde verildi. Eşimin hastaneden geç çıkacağını öğrenince hastane ile evin arasındaki mesafenin uzak olması yüzünden daha fazla zaman kaybetmeden evladımı gömmek için yola çıktım. 20 kilometre yol geldikten sonra Camili köyüne varınca çocuğumun ağlama sesini duydum. Kendi kendime 'Yok olmaz' dedim. Ama 3 kez aynı ağlama sesini duyunca besmele çekerek torbayı açtım" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"ÖLMEKTEN BETER OLDUM"

Torbayı açınca evladının yaşadığını gördüğünü söyleyen baba Hasan Sert sözlerine şöyle sonlandırdı:

"Çocuğumun kalbinin attığını ve yaşadığını gördüm. O an ölmekten beter oldum. Çocuğumu bana öldü diye verdiler ama çocuğum yaşıyor. Korkmadım ama sevineyim mi üzüleyim mi ona bile karar veremedim. Evladım yaşadığına seviniyorum ama bir yanda da bu ihmal var… Hemen 112 acili aradım. Ben aracımla yarı yola kadar getirdim sonrasında ambulans alarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda çocuğum yaşıyor. Çocuğumuz adını İbrahim koymayı düşünüyorduk. Ama yaşarsa adı Savaş olacak. Oğlum dünyaya savaşarak geldi. Savaşarak da yaşıyor."



