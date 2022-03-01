Türkiye Adana'da operasyonda kapısı açılmayan eve zırhlı araçla müdahale!

Adana'da operasyonda kapısı açılmayan eve zırhlı araçla müdahale!

Türkiye

Adana'da operasyonda kapısı açılmayan eve zırhlı araçla müdahale!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda koçbaşı ile kapısı açılmayan eve zırhlı araç ile açılarak girildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

01 Mart 2022, Salı 09:37 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetlere katılıp, Adana'ya gelerek buraya yerleşen yabancı uyruklu 3 kişiyi tespit etti. Harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin de desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.



Özel harekat polisleri, koçbaşı ile açılmayan ve arkası sürgülü olan bir evin demir kapısını, zırhlı araç ile vurarak kırdı. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA


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