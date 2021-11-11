Türkiye Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını

Türkiye

Adana'da orman yangını

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

11 Kasım 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi’nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Sabah saatlerinde ise helikopterle havadan müdahale başladı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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