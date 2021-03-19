Türkiye Adana'da paramotorla uçan 2 kişi polisi harekete geçirdi

Adana'da paramotorla uçan 2 kişi polisi harekete geçirdi

Türkiye

Adana'da paramotorla uçan 2 kişi polisi harekete geçirdi

Adana'da paramotorla uçuş yapan 2 kişi polisi harekete geçirdi. İzinsiz uçtukları belirlenen tarihi yapıların çekimini yapmak için havalandıklarını öne süren bu kişiler, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

19 Mart 2021, Cuma 16:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Merkez Park’tan paramotor ile havalanan Kemal Tufan ve Ali Kabaş’ın Adana Merkez Cami ve Taşköprü üzerinde uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karadaki ekipler, Tufan ve Kabaş’a iniş yapmaları için anons yaparken, havalanan polis helikopteri de paramotoru takibe aldı. Tufan ve Kabaş, havada bir süre sorti attıktan sonra, polisin güvenlik önlemi aldığı Merkez Park’a iniş yaptı.

Aşağıda bekleyen polis ekipleri, Kemal Tufan ile Ali Kabaş’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıp, izin belgelerini kontrol etti. Kemal Tufan, Portakal Çiçeği Karanavalı dolayısıyla kentin tarihi yerlerinin çekimlerini yaptıklarını söyleyip, valilikten izin belgelerinin olduğunu öne sürdü. Ancak yapılan kontrollerde, izinsiz uçuş yaptıkları belirlendi. Kemal Tufan ve Ali Kabaş, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.


27 Ekim 2020’de komşu il Hatay’ın İskenderun ilçesinde biri kendini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin, Münbiç’ten Amanos Dağları’na paramotorlarla geldiği belirlenmişti. Olayın ardından Hatay'da paramotor ve yamaç paraşütü faaliyetleri yasaklanmıştı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Pandemide acı bir bilinmeyen
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Askerde bile eline silah almamıştı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin gururu
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberleri… İşte hafta sonu cumartesi, pazar günleri sokağa çıkma yasağı olan iller! 20-21 Mart tarihleri…