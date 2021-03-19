Merkez Park’tan paramotor ile havalanan Kemal Tufan ve Ali Kabaş’ın Adana Merkez Cami ve Taşköprü üzerinde uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karadaki ekipler, Tufan ve Kabaş’a iniş yapmaları için anons yaparken, havalanan polis helikopteri de paramotoru takibe aldı. Tufan ve Kabaş, havada bir süre sorti attıktan sonra, polisin güvenlik önlemi aldığı Merkez Park’a iniş yaptı.

Aşağıda bekleyen polis ekipleri, Kemal Tufan ile Ali Kabaş’ın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıp, izin belgelerini kontrol etti. Kemal Tufan, Portakal Çiçeği Karanavalı dolayısıyla kentin tarihi yerlerinin çekimlerini yaptıklarını söyleyip, valilikten izin belgelerinin olduğunu öne sürdü. Ancak yapılan kontrollerde, izinsiz uçuş yaptıkları belirlendi. Kemal Tufan ve Ali Kabaş, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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27 Ekim 2020’de komşu il Hatay’ın İskenderun ilçesinde biri kendini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin, Münbiç’ten Amanos Dağları’na paramotorlarla geldiği belirlenmişti. Olayın ardından Hatay'da paramotor ve yamaç paraşütü faaliyetleri yasaklanmıştı.

DHA