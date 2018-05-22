Park kavgası kanlı bitti

Adana'da araç parkı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

22 Mayıs 2018, Salı 18:16 Son Güncelleme:
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Park kavgası kanlı bitti

Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, market önüne kamyonetini park eden araç sürücüsü ile market sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından market çalışanları kamyonete saldırdı. Yaralılar ise kent genelindeki hastanelere kaldırdı. Bölgeye gelen polis, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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