Park kavgası kanlı bitti
Adana'da araç parkı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Olay, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, market önüne kamyonetini park eden araç sürücüsü ile market sahipleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından market çalışanları kamyonete saldırdı. Yaralılar ise kent genelindeki hastanelere kaldırdı. Bölgeye gelen polis, çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.