Adana’da şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan evlerde arama yapıldı, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA