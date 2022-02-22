Türkiye Adana'da sahte senet vurgunu! 2 milyon 350 bin lira...

Adana'da sahte senet vurgunu! 2 milyon 350 bin lira...

Türkiye

Adana'da sahte senet vurgunu! 2 milyon 350 bin lira...

Adana'da sahte senet düzenleyerek 8 kişiden 2 milyon 350 bin lira aldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

22 Şubat 2022, Salı 09:33 Son Güncelleme:
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine sahte senet düzenleyerek vatandaşları dolandıran şebeke olduğu yönünde şikayet geldi. 



Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Polis savcılıktan alınan izinle yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 2 dolmuşçu, 1 kurye ile 1 esnafın resmi belgede sahtecilik yaparak sahte senet düzenleyip 8 vatandaşı icraya verip 2 milyon 350 bin lira dolandırdığını tespit etti. 

Polis dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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