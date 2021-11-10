Türkiye Adana'da sebze kasalarına gizlenmiş 99 kilo esrar ele geçirildi!

Adana'da sebze kasalarına gizlenmiş 99 kilo esrar ele geçirildi!

Türkiye

Adana'da sebze kasalarına gizlenmiş 99 kilo esrar ele geçirildi!

Adana’da bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Sebze kasalarına gizlenen 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Kamyonet şoförü Bayram D. tutuklandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 10:35 Son Güncelleme:
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Adana’da, şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, sebze kasalarına gizlenen 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü Bayram D. (41) tutuklandı.

TAKİBE ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde önlem alan ekipler, şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı.



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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki uygulama noktasında durdurulan kamyonette, narkotik köpek ‘Aşil’ ile yapılan arama yapıldı. ‘Aşil’in, aracın kasasındaki sebzelere tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, sebze kasalarına gizlenen 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Kamyonetin şoförü Bayram D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram D., uyuşturucudan haberi olmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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