Türkiye Adana'da sele kapılan balıkları böyle topladılar

Adana'da sele kapılan balıkları böyle topladılar

Türkiye

Adana'da sele kapılan balıkları böyle topladılar

Adana Kozan'da meydana gelen kuvvetli sağanak yağış sele dönüşürken bir balık üretim tesisinde havuzlarda yetişen balıklar akıntı ile sürüklendi. Sürüklenen balıkları toplamak isteyen vatandaşlar ise bölgeye akın etti.

10 Haziran 2021, Perşembe 13:27 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Acarmantaş Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında sağanak başladı. Yağışın şiddetini artırmasıyla mahallede birçok ev ve iş yerini su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden uyarılarına rağmen mahalledeki birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı.


Bölgede cadde ve sokaklarda yaşanan su taşkınları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken ayrıca birçok tarla ve bahçe yağıştan zarar gördü.

Mahallede bulunan iki balık üretim tesisinde ise yaşanan sel nedeniyle havuzlarda yetiştirilen balıklar taşan suyun akıntısına kapılarak sürüklendi. Bir saat süren yağış daha sonra etkisini azalttı. Zarar gören bölgelerde suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı.

DEREYE BIRAKANLAR DA OLDU

Tarlalarda çırpınan alabalıkları gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Çok sayıda balığın tarlalara sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, ellerinde kova ve sepetlerle tarlalara akın etti.

Bazı vatandaşlar tarladaki su birikintilerinde çırpınan canlı balıkları tek tek elleriyle toplayıp evlerine götürürken bazıları da sular çekildiğinde telef olmamaları için yakınlardaki dereye bıraktı.

Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana), (DHA)

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