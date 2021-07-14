Türkiye Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: Yaralılar var

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: Yaralılar var

Türkiye

Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: Yaralılar var

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ali Ö. (16) başından, Sami Yusuf Y. (15) belinden, Suriye uyruklu İymet B. ise ayağından vurularak yaralandı. Ayağından yaralanan İymet B.'nin yolda yürüdüğü sırada kaza kurşunuyla vurulduğu öğrenildi.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 01:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi 36002 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tabanca ile ateş açması sonucu Mehmet Ali Ö. başından, Sami Yusuf Y. ise beline isabet eden kurşunla yaralandı. Bu sırada sokaktan geçen Suriye uyruklu İymet B. ise kaza kurşunuyla ayağından yaralandı.

Silahlı yaralama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Ali Ö. ve Sami Yusuf Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, İymet B. ise yakını tarafından hastaneye götürüldü. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerdeki tedavisi devam eden yaralılardan Mehmet Ali Ö. ve Sami Yusuf Y.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. 

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)

İlgili Haberler
Genç avukatın sır ölümü! Cansız bedenini annesi bulduİstanbul'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Adalar'ın bitmeyen dertleri…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tam zamanı
Rauf Tamer
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Tünelde feci kaza: Yaralılar var