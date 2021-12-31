Türkiye Adana'da son dakika haberi: 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Adana'da son dakika haberi: 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Türkiye

Adana'da son dakika haberi: 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi.

31 Aralık 2021, Cuma 14:57 Son Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na gelen ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü’nce ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sağlıksız ortamda parçalanıp, depolanan yaklaşık 2 ton tavuk etine imha edilmek üzere el koyuldu. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis, mühürlendi.



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