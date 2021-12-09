Türkiye Adana'da son dakika haberi: Henüz 15 yaşında! Böyle yakalandı

Adana'da son dakika haberi: Henüz 15 yaşında! Böyle yakalandı

Türkiye

Adana'da son dakika haberi: Henüz 15 yaşında! Böyle yakalandı

Son dakika haberine göre, Adana’da, motosiklet üzerinde giden iki kişiyi öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki katil zanlısı saklandığı evde gardırop içinde yakalandı.

09 Aralık 2021, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Adana’da iki kişiyi motosiklet üzerinde giderken öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki katil zanlısı ve ona yardım eden şüpheli sakladıkları çiftlik evinde yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, cinayet 1 Aralık akşamı merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre fırında çırak olarak çalışan Abdülsamet Çiftsüren (14) kendisini almaya gelen Yusuf Çiftsürer’in (21) motosikletinin arkasına bindi.

Harekete eden iki gencin yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheliden arkada oturan kişi silahla 2 el ateş ederek kaçtı. Abdülsamet Çiftsüren göğsünden Yusuf Çiftsürer’de başından vurularak yaşamını yitirdi. 2 gencin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çiftçe cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Cinayet dedektifleri, incelediği kişiler arasında 15 yaşındaki Y.D.’nin tabanca kullanımında iyi olduğunu ve 2 ay önce öldürülen Abdülsamet Çiftsüren ile kavga ettiği bu kavgada Çiftsüren’in silahla Y.D.’ye (15) ateş ettiğini ayrıntısına ulaştı.

Silahlı kavgada şans eseri yara almadan kurtaran Y.D. ile Abdülsamet Çiftsüren arasında husumet bulunduğu ortaya çıktı. Polis, katil zanlısı olarak Y.D.’nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Y.D. ve motosikleti kullanarak kaçmasına yardımcı olan kuzeni İ.M.D.’nin (17) merkez Sarıçam ilçesinde bir çiftlik evinde gizlendiğini tespit etti.

Çiftlik evine operasyon düzenlendi. Polislerin şok baskın yaptığını fark eden Y.D., evdeki gardırop içine saklandı. Ekipler, Y.D.'yi çıkartarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen Y.D. ile İ.M.D. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


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