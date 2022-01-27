Türkiye Adana'da son dakika haberi: İş arkadaşını çekiçle öldürdü

Adana'da son dakika haberi: İş arkadaşını çekiçle öldürdü

Türkiye

Adana'da son dakika haberi: İş arkadaşını çekiçle öldürdü

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde Emre K. tartışma sırasında Mahmut Eser'in kafasına çekiçle vurdu. Emre K. ifadesinde, 'Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum' dedi.

27 Ocak 2022, Perşembe 10:06 Son Güncelleme:
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Adana’da iş arkadaşı tarafından çekiçle ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ocak günü saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde tır dorsesi üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için işçileri uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser, iddiaya göre küfredip çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce iş başı yapan Emre K. karşılık verdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre K., elindeki çekiçle Eser’in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı.



"GÖZÜM KARARDI"

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eser’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi yapılan Eser, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

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