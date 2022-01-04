Türkiye Adana'da son dakika haberi: Kadının sütyeninden çıkan polisleri bile şaşırttı

Adana'da son dakika haberi: Kadının sütyeninden çıkan polisleri bile şaşırttı

Türkiye

Adana'da son dakika haberi: Kadının sütyeninden çıkan polisleri bile şaşırttı

Adana'da son dakika haberine göre, Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu. Kadın polis memurunun, Ece Y’nin üzerinde yaptığı aramada ise bulduğu ise şaşırttı.

04 Ocak 2022, Salı 10:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana’da şüphe üzerine durdurulan kadın ve erkeğin üzerlerinde yapılan aramada kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinden ise uyuşturucu madde çıktı. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GBT SORGUSUNDA ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİLER

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgelerinde devriye görevi yapan Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu. Durdurulan şüpheliler GBT sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis üzerlerinde arama yaptı.

Serdar K.’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar maddesi ve 6 bin TL ele geçirildi.

SÜTYENİNDE HASSAS TERAZİ BULDU

Yüreğir Devriye Ekipleri’nde görev yapan kadın polis memurunun, Ece Y’nin üzerinde yaptığı aramada ise sütyeninden hassas terazi buldu. Her iki şüphelide gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İlgili Haberler
Adana'da kahreden olay! Uyanan kadın, kocasının ve 2 çocuğunun cesediyle karşılaştı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Sabih Kanadoğlu ve Kızıldere katliamı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Avrupa ve ABD’ye ihracat rekoru
Hakan Çelik
Murat Çelik
Güncel sorular
Murat Çelik
Rauf Tamer
Zor sorular
Rauf Tamer
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cinnet getiren kadın eşini bıçakladı, kızını rehin aldı!