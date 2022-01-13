Türkiye Adana'da son dakika haberi: Kene Operasyonu'nda gözaltılar var

Adana'da son dakika haberi: Kene Operasyonu'nda gözaltılar var

Türkiye

Adana'da son dakika haberi: Kene Operasyonu'nda gözaltılar var

Son dakika haberine göre, 28 ilde başlatılan 'Kene Operasyonu' kapsamında, Adana'da 15 kişi gözaltına alındı.

13 Ocak 2022, Perşembe 15:39 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 28 ilde başlattığı 'Kene Operasyonu' kapsamında, Adana'da 'tefecilik' suçu işleyen 15 kişi gözaltına alındı.

Adana’da, 28 ilde düzenlenen 'Kene Operasyonu' kapsamında belirlenen 16 iş yerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı.



 Adreslerde yapılan aramalarda; 22 POS cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve borç notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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