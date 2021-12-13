Türkiye Adana'da son dakika haberi: Uğruna intihara kalkıştığı eşini öldürdü!

Adana'da son dakika haberi: Uğruna intihara kalkıştığı eşini öldürdü!

Türkiye

Adana'da son dakika haberi: Uğruna intihara kalkıştığı eşini öldürdü!

Adana'da eşi evi terk ettiği için 1 ay önce intihar girişiminde bulunan Ömer Sancar, eşi Nazik Sancar’ı pompalı tüfekle öldürdü. Baba Ali Kumsal, '2 aydır kızım yanımda kalıyordu. 5 gün önce Ömer gelip kızımla barıştı ve evine gitti. Kızımın altınlarını bozdurup araba almak istiyordu.' diyerek ağladı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana’da pompalı tüfekle eşi tarafından öldürülen Nazik Sancar’ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan gözyaşlarıyla alındı. Baba Ali Kumsal, “2 aydır kızım yanımda kalıyordu. 5 gün önce Ömer gelip kızımla barıştı ve evine gitti. Kızımın altınlarını bozdurup araba almak istiyordu. Allah herkese sabır versin” diyerek ağladı. Ömer Sancar’ın eşi evi terk ettiği için 1 ay önce mezarlıkta intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ömer (27) ve Nazik Sancar (28) çifti geçen gün akşam barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı.



4 EL ATEŞ ETTİ

Dün akşam saatlerinde ise çift arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı ve Ömer Sancar, eşine pompalı tüfekle 4 el ateş etti.

Ardından Sancar, polis ve sağlık ekiplerini arayarak eşini vurduğunu söyledi. Bölgeye gelen ekipler genç kadının öldüğünü belirledi. Nazik Sancar’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken katil zanlısı da gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARIYLA ALINDI

Pompalı tüfekle eşi tarafından öldürülen Nazik Sancar’ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan bugün Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde toprağa verilmek üzere gözyaşlarıyla alındı.

Bu sırada gazetecilere konuşan genç kadının babası Ali Kumsal, damadının kızını para meselesi yüzünden öldürdüğünü öne sürdü. Kızının işten ayrıldıktan sonra aldığı tazminatı damadının istediğini iddia eden baba Kumsal, “Allah herkese sabır versin. Kızımın altınlarını bozdurmak, araba almak istiyordu. 48 bin lira bir para altındaydı. Kızımı daha önceden dövüyordu. 2 aydır kızım yanımda kalıyordu. 5 gün önce Ömer gelip, ‘Baba, elini ayağını öpeyim’ dedi. Ben de ‘Kızımla barış oğlum’ dedim. Sonra da yanıma geldiler kızımı da getirmişti. Elimi de öpüp gittiler evlerine” diye konuştu.

Öte yandan, Ömer Sancar’ın eşi evi terk ettiği için 1 ay önce mezarlıkta intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı öğrenildi.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Hakan Çelik
Alışkanlıkları değiştirmeye geliyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Rağmen
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eski belediye başkanı Zeki Yılmazer cinayet işledi! İşte cezası