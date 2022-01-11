Türkiye Adana'da sopalarla yürüyen 20 Suriyeliye sınır dışı!

Adana'da sopalarla yürüyen 20 Suriyeliye sınır dışı!

Türkiye

Adana'da sopalarla yürüyen 20 Suriyeliye sınır dışı!

Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan ve sokakta bıçak ve sopalarla yürüyen Suriyelilerden 20’si gözaltına alındı. Suriyeliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

11 Ocak 2022, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Adana'da kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan aşiret grupları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyelilerden kimliği belirlenen 20’si gözaltına alındı. Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin tespitine çalışan polis, eşkalleri belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.

ARAP HAŞİMİLER DEVLETİ'NİN SEMBOLÜ

Olayla ilgili çalışmada şüphelilerin, Suriye’de Arap milliyetçiliğini savunan 5 farklı aşiretin mensuplarından oluşan ve kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan grupta yer aldığı, aralarında uzun süredir fikir anlaşmazlığı yaşandığı belirlendi. Bazılarının araçlarına yazdığı 515 sayısının da Arap Haşimiler Devleti'nin sembolü olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan 20 Suriyeli de haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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