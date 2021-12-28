Türkiye Adana'da torbacı operasyonu! Yılbaşı öncesi yakalandılar

Adana'da torbacı operasyonu! Yılbaşı öncesi yakalandılar

Türkiye

Adana'da torbacı operasyonu! Yılbaşı öncesi yakalandılar

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısına yılbaşı öncesi operasyon düzenlendi.

28 Aralık 2021, Salı 09:22 Son Güncelleme:
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Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' olarak tabir edilen 19 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilerin evleri dedektör köpeklerince arandı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.


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