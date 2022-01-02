Türkiye Adana'da trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Türkiye

Adana'da trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

02 Ocak 2022, Pazar 23:10 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Adana Karayolu Kozan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Haluk Sevdi yönetimindeki 01 BY 275 plakalı otomobil, Muhammet Bulduklar yönetimindeki 01 D 9093 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Bulduklar ile araçlarda bulunan Simay Ünüvar (23), Ayşe Hümeyra Bulduklar (4) ve Umut Bulduklar (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gönderilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana) (DHA) 

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