Türkiye Adana'da vahşet! İki çocuğun gözleri önünde başlarından vurarak öldürdü

Adana'da vahşet! İki çocuğun gözleri önünde başlarından vurarak öldürdü

Türkiye

Adana'da vahşet! İki çocuğun gözleri önünde başlarından vurarak öldürdü

Adana’da bir kişi, kardeşinin dini nikahlı karısını ve annesini yemek masasında iki çocuğun gözleri önünde başlarından vurarak öldürdü.

31 Ocak 2022, Pazartesi 20:24 Son Güncelleme:
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre A.A, kardeşiyle dini nikahla evli olan Hüda Gün'ün (39) annesi Naima Gün (70) ile birlikte yaşadığı eve geldi.

A.A, Hüda, annesi Naime Gün ve iki çocukla birlikte masada yemek yerken birden belinden tabancayı çıkartarak iki çocuğun gözleri önünde Hüda ve Naime Gün’ü başlarından vurdu. A.A., daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

Apartman sakinleri silah sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüda ve Naime Gün’ün öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızının cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı haberi alan Hüda ve Naime’nin yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren anne ve kızının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

A.A’nın iki kadını neden öldürdüğü henüz bilinmezken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

ADANA (İHA)

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