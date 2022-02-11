Türkiye Adana'da vahşet! Pompalı tüfekle boğazından vurdular

Adana'da vahşet! Pompalı tüfekle boğazından vurdular

Türkiye

Adana'da vahşet! Pompalı tüfekle boğazından vurdular

Adana’da bir kişi evine girdiği sırada motosikletli kar maskeli 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle boğazından vurulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

11 Şubat 2022, Cuma 00:56 Son Güncelleme:
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Şengül (26) evinden içeri gireceği esnada motosikletle gelen kar maskeli 2 şüpheli saldırı düzenledi.

Pompalı tüfekle boğazından vurulan Şengül kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Şengül'ün ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdulkadir Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Şengül'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, pompalı tüfekli saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdulkadir Şengül'ün annesi ve kardeşleri olay yerinden gözyaşlarına boğuldu.

ADANA (İHA)

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