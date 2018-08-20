Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz mahallesinde meydana geldi.

9 katlı apartmanın 7’inci katında bulunan dairede alevler yükselmeye başladı. Apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken daire içerisinde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDIRLAR

Anne ve iki çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık yarım saatlik soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi. Mahallenin hepsi merakla yangını izledi İtfaiye erleri yangına müdahale ettiği sırada, mahalleli evlerinden çıkıp yangının olduğu apartmanın önüne geldi. Mahalleli merakla yangını izlerken bazı vatandaşlar cep telefonuyla olay anını görüntüledi.