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Adana'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Adana’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Bunun ardından uçak seferleri iptal edildi

21 Aralık 2018, Cuma 00:13
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Adana'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle iç ve dış hatlarda birçok sefer iptal edildi. Adana Havaalanı’na iniş yapamayan uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi.

BU SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesine nedeniyle, Antalya, İzmir, İstanbul Atatürk Havaalanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı, Ankara uçuşları iptal edildi. Uçuşları iptal olan vatandaşlar havaalanın içerisinde bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

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