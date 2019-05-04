Şanlıurfa'dan Mersin'e giden 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 04.45 sıralarında Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

Kazada otobüs yan yatarak sürüklenirken, otobüste bulunan çok sayıda kişi de yaralandı. Bazı yolcular ise kaza sırasında otobüsten fırlayarak yol kenarına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde ilk belirlemelere göre, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

İlk müdahalesi, yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Otoyoldaki ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.

YARALILAR ŞOK GEÇİRDİ

Kazanın ardından kimi yola savrulan, kimi de otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yolculardan bazıları ise şok yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Adeta can pazarının yaşandığı otoyol çıkışı polisin güvenlik önlemleriyle birlikte trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Adana'da sabaha karşı meydana gelen, 2 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralı sayısı 29'a çıktı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Biri, getirilen 2 vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkarılan cenazelere kimlik tespiti yapıldı. Ölenlerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğu belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolculardan geriye kalan çanta ve eşyalarını, polis ve bekçiler toparladı.

DHA