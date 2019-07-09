Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Korkmaz Güler, Osman Çetin, Ömer Saraç ve Şenel Akcan ile avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanıkların örgütün ''mahrem imamları'' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Korkmaz Güler savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, ''Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. En son binbaşı rütbesinde görev yapıyordum. Örgütün mahrem imamlarıyla hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' diye konuştu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de sanıklar Güler, Çetin, Saraç ve Akcan'ı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.