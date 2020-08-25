Türkiye Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

25 Ağustos 2020, Salı 22:53 Son Güncelleme:
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Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgi çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.

AA-DHA

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