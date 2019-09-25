Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adana'daki terör saldırısına ilişkin, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." dedi.CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesini değerlendiren Oktay, "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." diye konuştu.AA