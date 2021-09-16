Türkiye Adanalı 'Tostçu Mahmut' Anıl Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Adanalı 'Tostçu Mahmut' Anıl Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Adanalı 'Tostçu Mahmut' Anıl Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal medyada 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen 27 yaşındaki Anıl Kurt, Niğde'de TIR ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitirmişti. Anıl Kurt memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 13:22 Son Güncelleme:
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Niğde'de TIR ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen 27 yaşındaki Anıl Kurt, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından helallik alınması için Adana'da Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iş yeri ve evinin olduğu sokağa götürüldü. 


Burada bekleyen Kurt'un ailesi ve sevenleri, gözyaşı döktü. 

Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. 

Anıl Kurt, dün İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün TIR'la çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

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