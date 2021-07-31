Adana’nın 4 ilçesindeki yangınlar tamamen söndürüldü

Kentte, 28 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında, Kozan ilçesindeki 7 köy ve ardından Gökgöz Mahallesi, Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahalleleri ve Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi´ndeki toplam 20 noktada çıkan yangınlar, kontrol altına alındı. Yüreğir’deki yangın, dün söndürülürken, Kozan ilçesindeki yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı. İmamoğlu ilçesinin Camili 2 köyüne kadar ilerleyen ve bölgenin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı. Ormanlık alanların yanı sıra alevler, anız tarlalarına da sıçrarken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangın söndürmede güçlük yaşanırken, Aladağ ilçesi Pos mevkisindeki yangına ise havadan ve karadan müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, saat 17.00 sıralarında tamamen çembere alıp, söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte böylece 72 saat sonra 4 ilçedeki yangınlar, tamamen söndürülmüş oldu. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilirken, zarar gören binlerce dönüm alanda hasar tespit çalışması yapılıyor.

Öte yandan İmamoğlu’nun Otluk ve Camili 2 köyünde yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, orman sınırındaki bahçede sabah çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından öğle saatlerinde farklı noktada da yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ile yer ekipleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.





İlgili Haberler Kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor





DHA