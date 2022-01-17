Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor çok ses getirecek bir transfere imza atmayı planlıyor. İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve Bournemouth formaları giymiş olan 26 yaşındaki sağ kanat Jordon Ibe'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Daily Telegraph'tan Mike McGrath'ın haberine göre; Jordon Ibe, Adanaspor'a transferi için sağlık kontrollerinden geçti.

Charlton altyapısında yetişen ve Wycombe'denin ardından Liverpool altyapsında kariyerine devam eden İngiliz futbolcu için futbol otoriteleri çok ümitliydi. Liverpool dönemlerinde de bulduğu şansları iyi değerlendirmesine rağmen bir türlü beklenen o asıl patlamayı yapamadı. Bugüne kadar kariyerinde İngiltere dışına çıkmayan 26 yaşındaki futbolcu, Bournemouth ve Derby County formalarını giydi. Jordon Ibe şu anda bonservisi elinde ve kulüpsüz durumda.

Kariyerinde 220 maça çıkan Jordon Ibe, 21 gol, 27 asistlik performansa imza attı.

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