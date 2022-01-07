Futbol Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif

Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif

Futbol

Adanaspor'da 3 futbolcu pozitif

TFF 1. Lig'de Bursaspor ile İstanbul’da karşılaşacak olan Adanaspor’da son dakika gelişmesi yaşandı. Turuncu-beyazlı ekipte 3 futbolcunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

07 Ocak 2022, Cuma 16:27 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi Covid-19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır” denildi.

Ayrıca Turuncu-Beyazlı futbolculardan Ahmethan Köse ve Kadir Keleş sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

İHA

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