Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Aladağ ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar ve sabah saatlerinde etkili olan sis yüksek kesimleri etkisi altına aldı.

7 İLDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ile Iğdır'da sis ve pus etkisini gösterecek. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde pus ve sis görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Ağrı'da 1, Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Erzincan ve Tunceli'de 6, Iğdır'da 13 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 20, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 15, Kars'ta 13, Ardahan'da 12 derece olması bekleniyor.



