Türkiye Adapazarı'nda bir sokak için karantina kararı

Adapazarı'nda bir sokak için karantina kararı

Türkiye

Adapazarı'nda bir sokak için karantina kararı

Adapazarı'nda bir sokak karantinaya alındı.

02 Nisan 2020, Perşembe 15:28 Son Güncelleme:
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Adapazarı'nda , çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı bir sokak karantina altına alındı.

Sakarya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda, Adapazarı Ozanlar Mahallesi’nde bulunan Mete Sokak, karantina altına alındı. Sokak giriş -çıkışlara kapatıldı. Polis ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak çevresinde önlem aldı.

Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya çalışmaları yerine takip ederken, sokakta çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.


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