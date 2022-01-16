Adapazarı'nda kahreden an! Görenler oraya koştu
Sakarya’da iş merkezinin çatısından düşen 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda araştırma yapıyor.
16 Ocak 2022, Pazar 17:54 Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 31 yaşındaki Cem Sarı iş merkezinin çatısından yere düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince 31 yaşındaki Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında gencin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sarı’nın kesin ölümü ise yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak.
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