Onur Binay/posta.com.tr

SSD fiyatları gün geçtikçe düşüyor ve artık 150TL’den daha düşük bir fiyata ucuz SSD (elbette dahili) satın alabilirsiniz. PC parçalarının fiyatları sürekli değişirken Adata, paralarının karşılığında en iyi değeri arayan fiyat odaklı kitleyi hedefleyen yeni harici SSD SC680'iyi piyasaya sürdü.

Tasarım

SC680'in tasarımı oldukça işlevsel. Mavi parlak plastik yapıda, üstte küçük bir logo, hafif ve USB-C konektör ile geliyor. Bu arada siyah versiyonu da var. 35g ağırlığında ve piyasadaki en hafif harici SSD'lerden biri. Boyutları ise 87 x 61 x 10 mm. Yani her yerde taşınacak kadar küçük. Neredeyse bir kibrit kutusuna sığabilir.

Kutudan iki adet kısa kablo çıkıyor(Type-A - Type-C ve Type-C - Type-C). Her ikisi de daha az esneklik sunuoyr. Sürücüyü daha güvenli bir alana yerleştirmek yerine bir kenarda sarkacak şekilde bıraktığından kablolar pek kullanışlı değil. SD600Q'nun aksine, SC680'i sert bir yüzeye sık düşürmek istemezseniz; plastik muhafaza kırılgan ve muhtemel düşürdüğünüzde çatlayabilir.

Performans

Sürücü NTFS formatında biçimlendirilmiş olarak geliyor. Kullanılan kontrolör DRAM'sız olan Silicon Motion SM2259XT kontrolör. SC680 ile birlikte gelen bir yazılım yok, ancak OStoGo ve HDDtoGo'yu indirebilirsiniz.

Birincisi, Windows 10'u USB depolama aygıtınız aracılığıyla yüklemenize izin veriyor ve ikinci uygulama kişisel verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı oluyor. Verilerinizi hırsızlığa ve kayba karşı korumak için bir bulut depolama çözümü almanızı öneriyorum.

SC680'in daha yeni, daha yavaş ama aynı zamanda daha ucuz olan 3D QLC NAND kullandığına inanıyorum; SD600Q'da bulunan parçalarla aynı olması muhtemel.

Teste tabi tutulduğunda, SC680'in performansı SD600Q'nun performansına çok benziyordu. 100 GB'lık bir dosyayı 38 saniyede taşımayı başardı. Bu da 263MBps gerçek hayat aktarım hızına dönüştü. CrystalDiskMark okumada 526MB/s ve yazma hızlarında 465MB/s hızlara ulaştı. Adata sırasıyla 530 / 460MB/s hıza kadar alıntı yapıyor.

Anvil’s ise okumada 1286 ve yazmada ise 1280; toplamda ise SC680'e 2567 puan verdi.

Düşük performans, cihazın DRAM'sız doğasına atfedilebilir. Ayrıca QLC kullanımı ve diğer karşılaştırma uygulamaları üzerinde yapılan testler de benzer sonuçlar verdi. Bu testler bir Apple MacBook Pro ile gerçekleştirildi . Bu dizüstü bilgisayarın yalnızca USB-C Tipi bağlantı noktalarına sahip olduğunu ve kıyaslama yapmak için birlikte gelen konektörü kullandığımızı unutmayın.

Sonuca bağlıyorum

Performans açısından SC680, orta seviye bir SSD. SD600Q'dan biraz daha hızlı, ancak Thunderbolt özellikli bir cihazda test edildiğinde bile USB 3.2 Gen 2'de beklediğimizden biraz yavaş kalıyor.

ADATA SC680 baştan aşağı bir bütçe depolama çözümü ve bunu oldukça iyi yapıyor. Yapı kalitesi, ucuz plastik ve içi boş bir his verse de ufak düşmelerde hayatta kalabilir.

2020 için potansiyel iyileştirmeler neler? 96 katmanlı NAND çipler yakında geliyor, bu yüzden devam modelinde yer alacaklar. Günün sonunda, bir ürüne harici SSD kadar olgun ve basit olarak yapılabilecek ince ayarlar çok küçük. Fiyat performans anlamında ADATA SC680’i tercih edebilirsiniz.





Artıları

USB-C tipi konektör

Ucuz

Çok küçük

İki kabloyla geliyor





Eksileri

Kısa kablolar

DRAM-az