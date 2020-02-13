Aday işlemleri için mobil uygulama

Bu kapsamda, Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) hayata geçirildi. Adaylar akıllı cep telefonlarından, yükleyecekleri mobil uygulama ile ‘ais.osym.gov.tr’ web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri uygulama üzerinden yapabilecek. AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlara ilişkin bilgilere daha kolay ulaşabilecek.

Kullanıcılara anında bildirim

ÖSYM Mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden biri de bildirim gönderme özelliği. Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabilecek.

Başvuru süreci devam eden 2020 YKS adayları başvurularını mobil uygulamayı kullanarak da yapabilirler. Daha önce adayların sınav sonuçlarını ve sınav yerleri görebilmeleri için bir mobil uygulama geliştirilmişti.