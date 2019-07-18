ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da açıklandı. Öğrenciler için tercih maratonu başladı. Peki uzmanlar YKS tercihleri konusunda ne söylüyor? Adaylar YKS tercihlerini nasıl yapmalı? İşte uzmanlardan öneriler!

Öğrencilerin YKS sonuçlarına göre yapacakları üniversite tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE´den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, tercihlerde yelpazenin geniş tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Bu yılki sınavda özellikle eşit ağırlık bölümünün eleyiciliğinin daha az olduğuna değinen Barış Sezgin, "Geçen yıl 300 puan alan öğrenci 155 bininci olmuşken bu sene aynı puan alan öğrenci ortalama 185 bininci oldu. Bu da öğrencilerimizin tercih yaparken tercih aralıklarını çok daha geniş tutmaları, geniş bir yelpazede bölümlerin sıralamalarını değerlendirip tercih etmelerinin önem kazandığı anlamına geliyor" dedi.

EN ÖNEMLİ KRİTER TERCİH OLACAK

Öğrencilerin tercih yaparken ‘ben kim olmalıyım´ sorusunu kendilerine sorması gerektiğinin altını çizen Barış Sezgin, "Özellikle eşit ağırlık bölümünde, piramitin orta kademesindeki öğrencilerde yığılmalar olabileceği için, puan eşitliği durumunda en önemli kriter tercih olacak, bu nedenle tercih aralığının genişliği bu noktada önem taşıyacaktır. Öğrencilerimizin üniversite tercihinde bulunurken göz önüne almaları gereken en önemli kriter seçecekleri bölümün kendilerine ne kadar uygun olduğu. Kendilerine ‘ben kim olmalıyım?´ sorusunu sordukları bu çağlarında, seçecekleri mesleğin bu sorunun cevabı ile uyuşup uyuşmadığı iyi değerlendirilmelidir. Aile baskısı, çevrenin oluşturduğu yanlış öğrenmelerle öğrenciler istemedikleri bölümleri yazabiliyor. Her öğrenci kendine ve gelecek hayallerine en uygun olacağını, kendisini en mutlu edecek mesleğin tercihinde bulunmalı" diye konuştu. Sezgin, yetenek sınavına girecek öğrencilerin ise sınavına girecekleri okulun duyurularını iyi takip etmesi gerektiğini dile getirdi.

PROFESYONEL TERCİH DESTEĞİ ÖNEMLİ

Tercih döneminde öncelikle anne ve babaların desteğinin çok önemli olduğuna ve çocuklarına direktif vermemeleri gerektiğine değinen Barış Sezgin, ailelerin önerilerde bulunmalarını ancak son kararı öğrencilerin vermesi gerektiğini dile getirdi. Sezgin, kariyer konusunda uzman psikolojik danışmanlardan da tercih desteği alınması gerektiğinin önemini vurguladı.

ÜNİVERSİTELERİN TERCİH VE TANITIM GÜNLERİNE BAŞLADI!

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başladı. Bu süreçte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkanı yakalıyor. Özel ve devlet üniversitelerinin 2019-2020 öğretim yılı için tercih ve tanıtım günleri başladı. Resmi olarak 23 Temmuz’da başlayacak tercih süreci için öğrenciler Üniversiteleri 29 Temmuz’a kadar ziyaret edebilecek. Adaylar hem üniversiteleri ziyaret ederek yerinde görecek, hem de kurumların sunduğu fırsatları değerlendirme imkanı bulacaklar.

ADAYLAR TALEP ETTİ, YÖK TERCİH LİSTESİ'Nİ EKLEDİ

YÖK Atlas'ı sıklıkla kullanan üniversite adaylarının talepleri de göz önünde bulundurularak oluşturulan "Tercih Listesi" modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından sisteme dahil edildi.

YÖK Atlas kullanıcıları, "Tercih Modülü" sayesinde basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih" listelerine ekleyebilecekler.

Bu sayede YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecekler.