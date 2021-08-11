Adaylara 'İkinci ek yerleştirme' fırsatı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2021) tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılacağını açıkladı.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ikinci ek yerleştirmede baraj puanı Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) 170 olarak uygulanacak.
NE ZAMAN BARAJ DÜŞÜYOR?
İkinci ek yerleştirme ile ilgili detaylar şöyle:
- AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların ‘merkezi yerleştirme’ ve ‘ek yerleştirme’ işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacak. 20 Ağustos’ta bitecek olan ilk yerleştirme işlemlerini etkileyen yeni bir durum yok. Aynı şekilde ondan sonra yapılacak olan ek yerleştirmeleri de etkilemiyor.
- 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için ‘ikinci ek yerleştirme’ yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı da ÖSYM tarafından açıklanacak.
- Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından ‘TYT puanı asgari 140’ ve ‘AYT/YTD puanı asgari 170’ olan adaylar da yararlanabilecek.
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