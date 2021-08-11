Adaylara 'İkinci ek yerleştirme' fırsatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ikinci ek yerleştirmede baraj puanı Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) 170 olarak uygulanacak.

NE ZAMAN BARAJ DÜŞÜYOR?

İkinci ek yerleştirme ile ilgili detaylar şöyle: