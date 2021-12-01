Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası açılış töreninde öğretmenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan en dikkat çekeni ise Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz” ifadelerini kullandı. İşte merak edilen açıklamanın ayrıntıları…

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) KALKIYOR MU?

20. Milli Eğitim Şurası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKS açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır.

Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz.

Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu ve sözleşmeli ve aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçişi için düzenlenmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS), her yıl 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.