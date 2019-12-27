Şarkıcı Adele, yeni yıla yeni bir görünümle gidiyor. 31 yaşındaki Adele, Noel Baba ve Grinch ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır sahnelerden ayrı kalan Adele, kilo verdi. Düzenlediği yılbaşı partisinde uzun ve yırtmaçlı saten bir elbise giyen Adele, saçlarını da kalın su dalgalarıyla şekillendirerek 1940'ların Hollywood havasını yakaladı. Makyajında da bu havayı korumak için dumanlı kedi gözü makyajını tercih etti. Adele, hayranlık verici görünümünün altına, 'İkimiz de Noel'i mahvetmeye çalıştık ama sonra her ikimiz de kalpleri geri kazandık! Partime geldiğin ve bize çocuklar gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim Grinch' notunu düştü.





Adele, mücevher olarak; zarif bir inci ve halka küpeler ve onlarla eşleşen bilezikler ve Kate Middleton'ın elmas yüzüğüne çok benzeyen bir yüzük taktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise, Adele'in 20 kilo verdiğini yazdı. Adele'in bu görünümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Adele hakkında atılan birkaç tweet.

'Adele artık Noel Kraliçesi'









'Yeni yıldan tek isteğim Adele'in yeni kaşları'









Bazı kullanıcılar ise Adele'in yeni görünümünün Sarah Paulson'a benzediğini düşündü.





Görünen o ki, 2019'un kazananı yeni görünümüyle Adele oldu.

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