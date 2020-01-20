Adele, nihayet beş yıllık aradan sonra yeni bir albümle geri dönüyor. 31 yaşındaki şarkıcının 2019'a yeni bir albüm yayınlayacağı iddia edilmiş, ancak bu iddia boş çıkmıştı. Music Week'te yer alan habere göre, Adele'in menajeri Jonathan Dickins, yeni albümün kesinlikle ufukta olduğunu ve ne kadar kısa sürede çıkarsa o kadar iyi olacağını söylüyor. Adele'in son albümü olan 25, 2015'te yayınlanmıştı ve dünya çapında 22 milyon kopya satmıştı.

25'ten önce, Adele 2011'de 21'i piyasaya sürmüştü ve 2008'de de 19 isimli albümü ile listeleri sallamıştı. Adele, albüm isimlerini yaşıyla aynı isimde çıkarmayı tercih ediyor.

Adele, yeni albümünde ayrıldığı eşi Simon Konecki'ye atıfta bulunacağı düşünülüyor. Çift, üç yıllık evlilikten sonra Nisan ayında ayrıldı ve yedi yaşında Angelo adında çocukları var.





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