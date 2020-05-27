Adele’in teklifi Markle’ı rahatsız etti

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi. Yeni Zelanda’da yayımlanan magazin dergilerinden biri olan Woman’s Day’e göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu. Ancak Adele’in bu teklifinin Meghan Markle’ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

"Harry istisna olabilir"

Bunun üzerine daha önce Los Angeles'a yerleşen Harry ve Meghan çiftine bölge hakkında tüyolar verdiği ortaya çıkan Adele'in, 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry’nin istisna olabileceğini söylemişti.

Yardım istediler

Öte yandan İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra bebekleri Archie'yi de alarak Los Angeles'a taşınan ve yeni hayatlarına başlayan Prens Harry ile Meghan Markle’ın, hem güvenlik masfarlarını hem de Fragmore Kır Evi’nin tadilatını karşılamak için Prens Charles’tan finansal olarak yardım istemek zorunda kaldığı önü sürüldü.







