Kültür & Sanat Adele'in yeni şarkısı rekor kırıyor

Adele'in yeni şarkısı rekor kırıyor

Kültür & Sanat

Adele'in yeni şarkısı rekor kırıyor

İngiliz şarkıcı Adele, 6 yıl aradan sonra çıkardığı yeni single çalışması Easy On Me ile rekor kırdı.

24 Ekim 2021, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Altı yıl aradan sonra Easy On Me ile müzik piyasasına giriş yapan Adele, İngiltere'de tekli satış listesinde ilk sıraya çıktı. 33 yaşındaki şarkıcının listenin zirvesine çıkan üçüncü şarkısı olan Easy On Me ilk haftasında 217 bin 300 satış elde etti. Adele bu başarısıyla Ocak 2017'de Shape Of You parçasıyla 226 bin 800 satış yapan Ed Sheeran'ı geride bıraktı. Official Charts Company'nin verilerine göre Easy On Me, 23 bin 500 kez dijital olarak indirildi. Easy On Me yakın zamanda Spotify'ın bir gün içinde en çok dinlenen tekli rekorunu da kırmıştı.

NTV'nin haberine göre Adele bu başarısıyla Güney Koreli pop grubu BTS'in Butter parçasını geride bırakmıştı. Butter, 20,9 milyon kez dinlenmişti. Şarkıcının 4. albümü 30, 19 Kasım'da yayımlanacak.

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