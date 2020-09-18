Adem Axoi: Aylık 10 bin TL’ye benimle gezecek yol arkadaşı arıyorum

Adem Axoi, kalbinin sesinin dinledi, hayallerinin peşinden gitti. Türkiye’ye dönüş yaptı ve Avrupa’da yaşayan ailesine videolar çekip göndermeye başladı. Bu çekimlerini sosyal medyada da paylaşınca, aldı başını gitti. Oteller, hava yolu şirketi ve birçok ünlü firmaya çekimler yaptı. Paylaşımları o kadar çok beğenildi ki, Instagram’da neredeyse 1 milyon takipçiye ulaştı.

Geldiğin nokta senin için büyük bir başarı olmalı. Dönüm noktası dediğin neydi?

Sayfamda kendimi paylaşmak yerine, hikayesi olan yerleri paylaşınca çok ilgi gördü. Hollanda doğumlu bir Türk olmanın avantajı farklı ülkelerin kültürüyle büyümüş olmak. Bu da bir şekilde paylaşımlarıma yansıyor. Geldiğim nokta bir başarı mıdır? Bilmem... Bence başarı takipçi sayısına göre değil, yapılan paylaşımların bölgeye ve insanlara olan faydasıyla orantılıdır.

Yükselişini durduramıyoruz... 1 milyon takipçiye yaklaştın. Ne kadar sürede oldu bu?

Sadece bir yılda. Ama yanıltıcı olmasın. Daha öncesinde Avrupa'da edindiğim 15 yıllık profesyonel bir tecrübem var. Paylaşımlar tesadüfen oluşmuyor. Bazen ciddi bir ekip çalışması gerektiriyor herkese hitap eden videolar hazırlamak.

Çektiğin videolar muhteşem. Belgesel tadında. Bir video oluşturmak, montajını yapmak, ne kadar zamanını alıyor?

Bazen bir yerden o kadar etkileniyorum ki, gün doğumundan aksama kadar o yeri yaşaya yaşaya çekimler yapıyorum. İçime sinene kadar hazırlık yapıyorum. Bu 15 saniyelik bir telefon çekimi de olabiliyor bir hafta üzerinde çalıştığım bir video da.

"En favori yerim Kaleköy"





Seni en çok etkileyen yer neresi oldu?

Kesinlikle Antalya Kaleköy diyebilirim. Antalya’da yaşayan insanların büyük bir kısmının burayı bilmemesi de ilginç. Yaklaşık 50 oda kapasiteli olan Kaleköy, Akdeniz'de gezdiğim bütün ülkeler de dahil en favori yerim.

Hepimiz gezdiğimiz yerlerden fotoğraf, video paylaşıyoruz ama gezgin bir fenomen olabilmenin sırrı ne?

Bu isin sırrı insanlara faydalı içerik üretmek. Özenle seçilen, doğru yerleri paylaşmak. Herkese hitap eden videolar hazırlamak.

Gelelim herkesin merak ettiği konuya… Hem gezecek, hem yeni yerler keşfedecek, hem de para kazanacak birini arıyorsun! Kriterlerin neler? Aradığın kişiden beklentin ne?

Bildiğin gibi belgesel tadında paylaşımlar bir ekip işi. Sadece bir videographer, asistan, metin yazarı, fotoğrafçı aramıyoruz. Biz bir yol arkadaşı arıyoruz. Gezdiği yeri en doğru şekilde paylaşacak, bunu hem profesyonel olarak yapacak, hem de bir iş gibi görmeyecek herkes başvurabilir. Çünkü bu işten ziyade biraz da yaşam tarzı. Tatil, seyahat ve iş bir arada olacak. Beraber en güzel yerleri keşfedeceğiz. Aradığımız en önemli özellik ise fark yaratan bir göz.

Ne kadar ücret vereceksin?

Uzmanlık seviyesine göre değişiyor elbette. Bütçem aylık primlerle 10 bin TL.

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Instagram: Adamaxoi