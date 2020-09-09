Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün takıma geri döndüğünü resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin! Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev alan Adem Büyük, rakip fileleri 11 kez sarsarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

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