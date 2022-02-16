Türkiye Adem Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı kimdir?

Adem Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı kimdir?

Türkiye

Adem Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı kimdir?

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Adem Çakıcı beş yıl önce de silahlı saldırıya uğramıştı. Peki Adem Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

16 Şubat 2022, Çarşamba 22:48 Son Güncelleme:
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Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Olay dün akşam saat 20.30’da Zeytinburnu Cevizlibağ’da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı’nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Adem Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

ADEM ÇAKICI KİMDİR?

Öte yandan yeğen Adem Çakıcı'nın, 29 Aralık 2017 yılında, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında silahla vurulduğu ortaya çıktı. Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu.

Adem Çakıcı'yı vuran şüpheliler, olaydan sonra otelden çıkarak, gri renkli bir otomobile binip kaçmıştı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Adem Çakıcı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Adem Çakıcı'nın vurulma olayına karıştığı belirlenen şüpheliler A.H.B, O.O. ve F.Ç. çıkarıldıkları Anadolu Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Adem Çakıcı, dün akşam saat 20.30 sıralarında, kendi kullandığı otomobili ile Cevizlibağ'da giderken, başka bir arabadan çapraz ateşe tutuldu. Saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtulan Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti.

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