Türkiye Adem Çakıcı’ya silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

Adem Çakıcı’ya silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

Türkiye

Adem Çakıcı’ya silahlı saldırıda 2 kişi tutuklandı

Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı’ya otomobilindeyken silahlı saldırı düzenleyerek, bacağından yaralayan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 00:00 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu Cevizlibağ’da 15 Şubat saat 20.45 sıralarında otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı’nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı saldırı düzenlenen 34 DHN 981 plakalı aracın şüpheliler tarafından 1 hafta önce kiralandığını tespit etti. Otomobil, otoparkta terk edilmiş halde bulundu. 17 Şubat’ta yapılan operasyonda aracı kullanan G.M., silahla ateş açan G.D. ve diğer şüpheli D.Y. yakalandı. Emniyette ifade veren 3 şüpheli, bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık, 3 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Şüphelilerden aracı kullanan G.M. ve silahla ateş açan G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli D.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(

DHA

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